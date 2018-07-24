Волгоградская областная дума отложила обсуждение вопроса о мате

Запланированное на сегодня заседание комиссии по депутатской этики Волгоградской областной думы о рассмотрении словесной перепалки между Михаилом Таранцовым и Александром Осиповым было отменено. Оба депутата входят в состав комитета по этике, причём Михаил Таранцов занимает пост заместителя председателя.

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Народные избранники разговаривали на повышенных тонах 3 июля в день голосования депутатов регионального парламента за проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.

— Прекратите ерундой заниматься, господин Таранцов, — прокричал Александр Осипов. — Вы что тут кривляетесь, ё…т? Мы уже слышим вас, бл..н, целых два часа. Вы чего тут занимаетесь х..й?

Николаю Семисотову. — Приведите в чувства нашего коллегу, — обращается в ответ Таранцов к председателю думы

— Сами приведите, — подхватывает Александр Осипов. — У вас, я говорю, приступ идиосинкразии (болезненная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. — Прим. ред). Идите лечитесь, ё…т. Вы на больничном находитесь!

— Можно без мата?! — восклицают депутаты в зале.

— Можно! — отвечает Осипов. — Если вы прекратите идиотничать здесь. Вы идиотничаете, господин депутат Таранцов.

— То, что ответил депутат Осипов, все слышали… — пытается продолжить Михаил Таранцов.

— Да слышали, — перебивает его Николай Семисотов. — У вас дальше есть вопросы?

— Ну это уже ни в какие рамки, — возмущается коммунист. — Если вы сейчас как руководство думы…

И снова встревает Александр Осипов:

— Ни в какие рамки — это то, что вы сейчас говорите. Вы прекратите паясничать!

— Если вы сейчас спустите это все, на что тогда наша дума? — спрашивает Михаил Таранцов. — Что она сейчас из себя представляет?

— Вы конкретно задайте вопрос, — предлагает Семисотов.

— Тридцать три мужика здоровых слушают ваш бред! — снова кричит Осипов.

В перепалку вступает исключенный в прошлом году из «Единой России» Николай Свиридов и обращается к председателю:

— Давайте, пожалуйста, прекратим в этом зале мат. Если вам нравится такое, мне не нравится.

— Я не слышал мата, — неожиданно заявляет Николай Семисотов.

— А я слышал! Уважаемый Александр Владимирович очень хорошо ругается матом. И при женщинах!

Как сообщили V1.ru в пресс-службе облдумы, комитет по этике соберётся через месяц.

— Точная дата заседания пока не назначена. Оно состоится в последних числах августа, — уточнили в пресс-службе.