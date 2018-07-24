Волгоградская областная дума отложила обсуждение вопроса о мате 

Запланированное на сегодня заседание комиссии по депутатской этики Волгоградской областной думы о рассмотрении словесной перепалки между Михаилом Таранцовым и Александром Осиповым было отменено. Оба депутата входят в состав комитета по этике, причём Михаил Таранцов занимает пост заместителя председателя.
Страсти накалились до предела в день принятия пенсионной реформы
Народные избранники разговаривали на повышенных тонах 3 июля в день голосования депутатов регионального парламента за проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
— Прекратите ерундой заниматься, господин Таранцов, — прокричал Александр Осипов. — Вы что тут кривляетесь, ё…т? Мы уже слышим вас, бл..н, целых два часа. Вы чего тут занимаетесь х..й?
— Приведите в чувства нашего коллегу, — обращается в ответ Таранцов к председателю думы Николаю Семисотову.
— Сами приведите, — подхватывает Александр Осипов. — У вас, я говорю, приступ идиосинкразии (болезненная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. — Прим. ред). Идите лечитесь, ё…т. Вы на больничном находитесь!
— Можно без мата?! — восклицают депутаты в зале.
— Можно! — отвечает Осипов. — Если вы прекратите идиотничать здесь. Вы идиотничаете, господин депутат Таранцов.
— То, что ответил депутат Осипов, все слышали… — пытается продолжить Михаил Таранцов.
— Да слышали, — перебивает его Николай Семисотов. — У вас дальше есть вопросы?
— Ну это уже ни в какие рамки, — возмущается коммунист. — Если вы сейчас как руководство думы…
И снова встревает Александр Осипов:
— Ни в какие рамки — это то, что вы сейчас говорите. Вы прекратите паясничать!
— Если вы сейчас спустите это все, на что тогда наша дума? — спрашивает Михаил Таранцов. — Что она сейчас из себя представляет?
— Вы конкретно задайте вопрос, — предлагает Семисотов.
— Тридцать три мужика здоровых слушают ваш бред! — снова кричит Осипов.
В перепалку вступает исключенный в прошлом году из «Единой России» Николай Свиридов и обращается к председателю:
— Давайте, пожалуйста, прекратим в этом зале мат. Если вам нравится такое, мне не нравится.
— Я не слышал мата, — неожиданно заявляет Николай Семисотов.
— А я слышал! Уважаемый Александр Владимирович очень хорошо ругается матом. И при женщинах!
Как сообщили V1.ru в пресс-службе облдумы, комитет по этике соберётся через месяц.
— Точная дата заседания пока не назначена. Оно состоится в последних числах августа, — уточнили в пресс-службе.