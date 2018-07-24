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Китайские шхуны будут ловить рыбу в российской части Ханки?
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Китайские шхуны будут ловить рыбу в российской части Ханки? 

Prim.News 10 минут назад
Фото: Prim.News
Суда уже выгрузили в нескольких километрах от Озера.
Китайские рыболовные шхуны выгрузили в селе Новосельское Спасского района Приморского края лова рыбы в озере Ханка. Об этом передает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС» со ссылкой на своего подписчика.
«И кто вообще дал добро на промысловый лов? В приграничной зоне!? Наших рыбаков гоняют, а этим зелёный свет!» — возмущается житель Приморья.
Между тем, ранее пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края распределил доли квот, предназначенных для осуществления промышленного рыболовства в озере Ханка, между 18 пользователями.
«Всего было подписано 126 договоров сроком на 15 лет», — сообщил директор департамента Сергей Наставшев.
По словам вице-губернатора Валентина Дубинина, теперь приморские рыбаки получили возможность планировать свою деятельность и успешно развивать рыболовство.
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