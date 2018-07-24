Москва вышла в лидеры по развитию социальной сферы

Такие выводы содержатся в двух исследованиях международной компании PwC. В первом из них аналитики изучили 14 мегаполисов мира в плане динамики градостроительного развития. Выяснилось, что Москва по праву может гордиться несколькими вещами.

Например, развитием объектов социальной инфраструктуры — среднее расстояние от дома до школы в российской столице составляет 386 метров, в то время как в других городах в среднем нужно идти на учебу 1,2 км. А среднему школьнику в Шанхае и вовсе приходится преодолевать более 2,6 км. Похожая ситуация складывается и с доступностью досуговых объектов — от кинотеатров до культурных центров. В Москве их в среднем доступно возле дома 3,5. А, к примеру, в Лондоне — всего 1,5.

Заинтересовались исследователи и вопросами доступности общественного транспорта. Для этого они высчитали процент городской площади, находящейся в радиусе 500 метров от остановки. В Москве он составил 81% — не самый максимальный показатель, но один из лучших. У антигероев рейтинга быстро дойти до остановки можно только на половине территории города.

Еще одним фактором, влияющим на комфортность мегаполисов, авторы исследования назвали доступность парков и скверов. Эксперты посчитали, какая доля жителей разных городов живет в пределах 750 метров от зеленых зон. У Москвы здесь показатель даже лучше, чем с остановками общественного транспорта — быстро дойти до парка могут 88% москвичей. Это меньше только, чем у Гонконга

Есть, впрочем, и сферы жизни, где Москве нужно улучшать ситуацию и догонять другие мегаполисы. Речь, в частности, о доступности жилья — на человека в столице приходится 19 кв. м, в то время как в большинстве других городов эта цифра выше 20 и даже 30 «квадратов». Еще одна проблема — удаленность от работы и жилья. Если на дорогу в поликлинику или школу москвичи в среднем тратят времени меньше, чем жители других мегаполисов, то на работу добираются, наоборот, дольше. В Москве среднее время в пути — 44 минуты.

Сингапур и Еще одно исследование PwC касается системы здравоохранения. 15 мегаполисов разбили на три группы — здоровые, развивающиеся и нездоровые города. В первый раздел попали только Лондон, Нью-Йорк Сидней . Москва оказалась в группе развивающихся городов вместе с Токио, Гонконгом, Берлином, Сан-Пауло, Мехико и Парижем. Впрочем, по уровню организации медпомощи российская столица возглавила свою группу.

По организации медпомощи российская столица обогнала Токио и Париж

Более того, Москва имеет все шансы скоро попасть в число абсолютных лидеров — благодаря реформированию системы здравоохранения ситуация значительно улучшилась в последние годы, отметили исследователи. Например, по доступности записи к врачу общей практики или терапевту Москва уже сейчас на первом месте. Но общую картину значительно портит образ жизни горожан — в Москве по сравнению с другими мегаполисами низкая доля людей, регулярно занимающихся спортом и высок процент курильщиков.