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Плавающий в море кабан удивил жителей Приморья
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Плавающий в море кабан удивил жителей Приморья 

Prim.News 22 минуты назад
Фото: Prim.News
Его заметили в Хасанском районе.
Кабана, который решил проплыть в морской воде, заметили у села Безверхово Хасанского района Приморского края, передает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».
Животное попалось на глаза пассажирам моторной лодки. Удалось ли кабану выбраться на берег, не уточняется.
Для справки, кабан — парнокопытное животное семейства свиней. Тело коренастое, длина до двух м, высота в холке до 1,2 м, масса до 300 кг. Верхние и нижние клыки, особенно крупные у самцов, загнуты вверх и в стороны. Живёт в разнообразных местах — от темнохвойной тайги до тропических лесов и пустынь; в горах — до альпийского пояса включительно. Предпочитает леса и тростники вблизи водоемов, горные леса. Ведёт ночной образ жизни.
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