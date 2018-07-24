Плавающий в море кабан удивил жителей Приморья

Его заметили в Хасанском районе.

Кабана, который решил проплыть в морской воде, заметили у села Безверхово Хасанского района Приморского края , передает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Животное попалось на глаза пассажирам моторной лодки. Удалось ли кабану выбраться на берег, не уточняется.

Для справки, кабан — парнокопытное животное семейства свиней. Тело коренастое, длина до двух м, высота в холке до 1,2 м, масса до 300 кг. Верхние и нижние клыки, особенно крупные у самцов, загнуты вверх и в стороны. Живёт в разнообразных местах — от темнохвойной тайги до тропических лесов и пустынь; в горах — до альпийского пояса включительно. Предпочитает леса и тростники вблизи водоемов, горные леса. Ведёт ночной образ жизни.