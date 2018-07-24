Вырожденец. Катя-живодерка отрубила голову котенку

Кадры смотреть просто невозможно: девица возраста полового бутонизирования отрубает голову крошечному котенку. Видео комментирует ее товарка: «Катя-живодерка, но с улыбкой на лице сейчас будет рубать маленького котенка».

И отрубает. Вернее, «рубает». Потом вроде как еще и расчленяет несчастного малыша.

Дело происходит в Михайловском районе Алтайского края , но место — совершенно не показатель. Удивительно другое: какое крошечное сознание, какую злобную душонку нужно иметь для того, чтобы убить невинное существо? Дело не в том, что сейчас подростки какие-то особо жестокие. Всегда были те, кто с удовольствием мучил более слабого — сначала топтал жучков-червячков и отрывал бабочкам крылышки, потом, став чуть взрослее, привязывал консервные банки к хвостам кошек и играл в футбол живым теплым щенком.

Как правило, позже, став уже взрослыми, эти выродки (а я по-другому не могу их назвать) так же истязали — но уже людей. Били слабого. Всегда именно того, кто слабее: у выродков закон самосохранения работает отменно так, со звериной же чуткостью просекая, кого можно безнаказанно обидеть, а от кого и «прилетит» ответка. Некоторые, особо распоясавшись, становились маньяками уровня Чикатило. А кто-то просто оставался изувером размера собственной квартиры. На людях надевая маску «милого и доброго человечка».

Впрочем, так же всегда были и те, кто спасали, спасали, спасали. Лечили подобранных в мороз котят и щенков. Пристраивали их в добрые руки — приплачивая еще за то, чтобы взяли.

Почему так, ответить невозможно. У каждого будет своя версия — от одержимости бесами таких, как Катя-живодерка или хабаровские садистки, получившие-таки, вроде бы, реальные сроки. Или — какая-то генетическая предрасположенность к жестокости.

Но сейчас, с развитием интернета, подобные зверства стали твориться на камеру, ради лайков. Вот эта алтайская дрянь, для чего она рубит котенку голову с улыбкой на лице, явно позируя? Она привлекает аудиторию. Так же, как с год назад два подростка-изувера обещали убить, тоже, кстати, котенка — на камеру: если не начнете ставить «лайки». Не знаю, чем закончилась та история, наверное, ничем — ведь там «ни одного котенка не пострадало».

В случае с алтайской мисс составлены петиции от возмущенного населения, требующие наказать ее по полной программе. Надеюсь, ее накажут. По крайней мере, делом занялась местная прокуратура. Поскольку история получилась резонансная, думаю, девица не отделается испорченным летом. Ей ни капли не стыдно — может, сожалеет, что так глупо попалась. Извинения обществу принесла ее мать, которая, однако, оправдывает косвенно поступок тем, что «котенок был больной, а девочка хотела пойти учиться на ветеринара». Отец тоже что-то там говорил сожалеющее. Но — и горе этим людям, воспитавшим такую дочь, — они пытаются оправдать. Котенок больной. Потом начнут еще, наверняка, объяснять: девочка-то у них добрая и человечная, просто тут «нехорошо получилось».

Потом, когда поняли, что натворили, все причастные к делу аккаунты быстренько удалили. Но жуткие кадры уже разлетелись по сети.

Что ж, мне совершенно не жаль эту девицу и ее родителей.

И я очень рада, что глупость Кати и желание легкой славы вывели ее на чистую воду. И теперь садистка вряд ли станет ветеринаром. Представляю, как она лечила бы больных зверушек — топором.

Еще неплохо — бензопилой.