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Пожилых жителей в Сокольниках научили создавать танцующую ворону из глины
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Пожилых жителей в Сокольниках научили создавать танцующую ворону из глины 

Управа района Сокольники 28 минут назад
Состоялась третья встреча участников программы «Московское долголетие» в клубе ПКиО «Сокольники».
Организаторы мероприятия рассказали участникам проекта о единой системе поощрения активистов и вручили памятные сувениры.
В этот раз гостями клуба «Долголетие в Сокольниках» стали представители творческого центра «АРТМОСФЕРА». Художники провели для жителей мастер-класс по созданию глиняной игрушки, танцующей вороны. Поделки участников проекта отправятся на обжиг в «АРТМОСФЕРУ» и вернутся к своим хозяевам.
Напомним, жители Сокольников преклонного возраста принимают участие в выездных экскурсиях по Москве, посещают театры и музеи. Организовать полезный и развлекательный досуг для жителей помогают районные школы, вузы, ТЦСО «Сокольники».
С мероприятиями для участников правительственного проекта в ПКиО «Сокольники» можно ознакомиться на официальном сайте парка.
Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».
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