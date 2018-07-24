Пожилых жителей в Сокольниках научили создавать танцующую ворону из глины

Состоялась третья встреча участников программы «Московское долголетие» в клубе ПКиО «Сокольники».

Организаторы мероприятия рассказали участникам проекта о единой системе поощрения активистов и вручили памятные сувениры.

В этот раз гостями клуба «Долголетие в Сокольниках» стали представители творческого центра «АРТМОСФЕРА». Художники провели для жителей мастер-класс по созданию глиняной игрушки, танцующей вороны. Поделки участников проекта отправятся на обжиг в «АРТМОСФЕРУ» и вернутся к своим хозяевам.

Напомним, жители Сокольников преклонного возраста принимают участие в выездных экскурсиях по Москве , посещают театры и музеи. Организовать полезный и развлекательный досуг для жителей помогают районные школы, вузы, ТЦСО «Сокольники».

С мероприятиями для участников правительственного проекта в ПКиО «Сокольники» можно ознакомиться на официальном сайте парка.

Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».