Победитель шоу «Песни» Terry показал любовь и страсть с незнакомкой

24-летний артист лейбла Black Star Terry представил свой новый клип на песню «Домофон».

Как только Terry первый раз исполнил песню «Домофон» на одном из концертов в шоу «Песни», поклонники с нетерпением стали ждать клип на композицию, которая в мгновение стала популярна среди молодежи.

К счастью фанатов, ждать было не долго. Накануне артист лейбла Black Star представил свой первый сольный клип, в котором показал страсть с обаятельной блондинкой.

— поделился эмоциями в своем Instagram Олег.

Скорее жми на play и смотри первый сольный клип Terry!