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Победитель шоу «Песни» Terry показал любовь и страсть с незнакомкой
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Победитель шоу «Песни» Terry показал любовь и страсть с незнакомкой 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
24-летний артист лейбла Black Star Terry представил свой новый клип на песню «Домофон».
Как только Terry первый раз исполнил песню «Домофон» на одном из концертов в шоу «Песни», поклонники с нетерпением стали ждать клип на композицию, которая в мгновение стала популярна среди молодежи.
К счастью фанатов, ждать было не долго. Накануне артист лейбла Black Star представил свой первый сольный клип, в котором показал страсть с обаятельной блондинкой.
— поделился эмоциями в своем Instagram Олег.
Скорее жми на play и смотри первый сольный клип Terry!
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Фото:WMJ.ru/Диана Гербер, Instagram
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