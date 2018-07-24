Жену Малахова поздравляют со второй беременностью 

Личное дело
Малахов Андрей НиколаевичМалахов Андрей Николаевич — телеведущий, журналист, шоумен, продюсер, главный редактор журнала StarHit, преподаватель журналистики в РГГУ. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ноябре прошлого года 37-летняя Наталья Шкулева родила сына. Малыш появился на свет в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Счастливые родители поделились радостной новостью в своих микроблогах. Имя мальчику выбирали всей страной в программе телеведущего.
Поклонники звездной пары интересовались, когда же супруги решаться на появление второго ребенка — ведь они могут себе это позволить. Малахов в этом году перешел с Первого канала к конкурентам — на Россию и сумел поднять рейтинги шоу. На все вопросы супруги отмалчивались. А сегодняшний снимок, которым поделилась Наталья в своем микроблоге, всколыхнул новую волну слухов о том, что пара готовится стать родителями во второй раз. Внимательные подписчицы заметили округлившийся живот Шкулевой. Однако вполне возможно, что Наталью подвело сложноскроеное платье, которое добавило ей объемов.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1830681895936407424_36091194"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);