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Жену Малахова поздравляют со второй беременностью
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Жену Малахова поздравляют со второй беременностью 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Личное дело
Малахов Андрей НиколаевичМалахов Андрей Николаевич — телеведущий, журналист, шоумен, продюсер, главный редактор журнала StarHit, преподаватель журналистики в РГГУ. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ноябре прошлого года 37-летняя Наталья Шкулева родила сына. Малыш появился на свет в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Счастливые родители поделились радостной новостью в своих микроблогах. Имя мальчику выбирали всей страной в программе телеведущего.
Поклонники звездной пары интересовались, когда же супруги решаться на появление второго ребенка — ведь они могут себе это позволить. Малахов в этом году перешел с Первого канала к конкурентам — на Россию и сумел поднять рейтинги шоу. На все вопросы супруги отмалчивались. А сегодняшний снимок, которым поделилась Наталья в своем микроблоге, всколыхнул новую волну слухов о том, что пара готовится стать родителями во второй раз. Внимательные подписчицы заметили округлившийся живот Шкулевой. Однако вполне возможно, что Наталью подвело сложноскроеное платье, которое добавило ей объемов.
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