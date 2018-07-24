Новая возлюбленная Александра Маршала моложе его на 35 лет

Александр Маршал дал большое интервью известному изданию. В его рамках он поделился своими мыслями о современной музыке, но больше всего поклонников поразили слова артиста о его новой возлюбленной Карине, которая младше певца на 35 лет.

Мужчина считает, что разница в возрасте — не помеха. Свою новую спутницу жизни он называет умной и понимающей, и, что важно, девушка не задает ему лишних вопросов, когда Маршал возвращается с гастролей.

На вопросы представителей СМИ о свадьбе Александр отвечать не торопится. «Никогда ничего не планирую. Мы предполагаем, а Бог — располагает. Пусть все идет, как нужно», — считает артист.