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Новая возлюбленная Александра Маршала моложе его на 35 лет
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Новая возлюбленная Александра Маршала моложе его на 35 лет 

Russianshowbiz.info 34 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Александр Маршал дал большое интервью известному изданию. В его рамках он поделился своими мыслями о современной музыке, но больше всего поклонников поразили слова артиста о его новой возлюбленной Карине, которая младше певца на 35 лет.
Мужчина считает, что разница в возрасте — не помеха. Свою новую спутницу жизни он называет умной и понимающей, и, что важно, девушка не задает ему лишних вопросов, когда Маршал возвращается с гастролей.
На вопросы представителей СМИ о свадьбе Александр отвечать не торопится. «Никогда ничего не планирую. Мы предполагаем, а Бог — располагает. Пусть все идет, как нужно», — считает артист.
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