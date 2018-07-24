Кто на самом деле финансировал ополчение Минина и Пожарского

В истории освобождения Москвы России от оккупации Нижегородским ополчением, не смотря на известное воззвание Минина к нижегородцам, время от времени «всплывают» самые разные версии, чьи именно деньги поработали на освобождение России.

За кулисами финансов ополчения

А деньги были нужны. Ополчение — это не толпа мужиков с дрекольем, а войско из профессиональных воинов, кому нужна оплата. Общий бюджет Нижегородского ополчения оценивается в 45 000 рублей, собранных в Нижнем Новгороде, что немало. В то время курица стоила 1 копейку, за 8 рублей можно было построить избу.

Есть миф, что горожане закладывали родных, чтобы сдать деньги. Никаких документальных следов этого нет. Да, Минин в воззвании применил такой риторический приём, мол, жён — детей заложим, но деньги соберём! — но не более. Не имеет отношения к действительности утверждение о насильном сборе денег. В городе было 3500 человек взрослого населения и в каждом дворе — инвентарь, пригодный к бою (вилы, топоры, косы). Гарнизон состоял из 700 человек, да ещё вопрос, стали бы стрельцы убивать и калечить соседей.

Собран был обычный военный налог — пятая деньга. Всё записывалось, Михаил Романов деньги вернул и освободил Нижний Новгород от налогов на длительное время.

В финансировании ополчения также поучаствовали солепромышленники: «тушинцы» разорили соляной промысел в Балахне, и огромные убытки стали последней каплей. Строгановы дали более 4000 рублей (почти 10% бюджета), отказавшись впоследствии от возмещения, да и сами Минин и Пожарский владели солеварнями. Получается, что ополчение готовилось людьми с общими интересами, возможно — лично знакомыми, а тут и грамота патриарха Гермогена с воззванием на сопротивление захватчикам подоспела!Кроме того, Минин был прасолом, торговал скотом крупным оптом, мясные лавки и соляные промыслы — сопутствующие бизнесы. Ему доверили казну ополчения и вопросы снабжения. Руководители Нижегородского ополчения платили щедро.

Сотники и десятники получили по 50 рублей, всадники — 40 рублей, стрельцы —30 рублей. Годунов и Шуйский платили в своё время по 20 рублей за поход, пишет Александр Широкорад

Был ли иностранный след

Последние несколько лет можно встретить версию, что нижегородцы снаряжались на английские деньги, даже сумму называют — 20 000 фунтов стерлингов. Эта версия при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. Король Англии Яков I Стюарт был тогда сильно занят колонизацией Америки и Индии. В самом государстве британском тоже не все было спокойно — со времени порохового заговора Гая Фокса прошло всего несколько лет.

Теперь про сумму. Тогдашний фунт стерлингов — это счётная единица, физически представлявшая собой 240 мелких серебряных монет весом 0,5 кг. Умножаем сумму на килограммы, получаем 10 тонн серебра. Как провезти незаметно с острова через пол-Европы, включая Польшу , столько серебра? Войска «тушинцев» бесчинствовали, пытались штурмовать Нижний Новгород, не лучшая обстановка для перемещения немалых объёмов ценностей.

Английским купцам, торгующим с Россией, было всё равно, кто на престоле, лишь бы власть была твёрдая. Кроме того, кто и как из англичан понял, что нужно делать ставку именно на Минина с Пожарским, ведь Первое ополчение к тому времени потерпело поражение?

И шведы тут сбоку. Да, у них только что закончилась проигрышем польско-шведская война 1600 — 1611 годов. Но шведы сами были оккупантами, заняв русский Северо-Запад, зачем им восстанавливать легитимного царя?

Пожарский писал императору Священной Римской Империи Рудольфу II, что русские примут государем австрийского эрцгерцога Максимилиана, брата императора. Без ответа.

Развитие событий

В марте 1612 года 3000 человек выступили к Ярославлю , где войско выросло до 14 000. Создали правительство — Совет всея земли. Чеканили собственные серебряные деньги с именем последнего царя из Рюриковичей — Фёдора Иоанновича и надписью «С/ЯР». Рюрикович на деньгах как бы продолжал прерванную династию, возвращая ситуацию к «отчине и дедине». Монеты стали хорошей альтернативной денежному хаосу тогдашней России, где ходили даже испанские пиастры.

Князя Пожарского часто изображают маргиналом из захудалого рода, но это не соответствует истине: Дмитрий Пожарский — потомок Василия Андреевича, первого из князей Пожарских, ведущих свой род он основателя Москвы Юрия Долгорукого . Его дед был полковым воеводой при взятии Казани Иваном Грозным . В разбирательстве за старшинство местнический спор выиграла мать Пожарского, после чего входившие в ополчение бояре подчинились Пожарскому. Тем самым они фактически подтвердили его знатность: в сословном обществе низший не может командовать высшим.

По окончании Смуты Пожарский был основным кандидатом на престол на Земском соборе 1613 года. Однако, не желая усиливать внутренние распри, он снял свою кандидатуру в пользу Михаила Романова. Был щедро вознагражден, сделав отличную карьеру. Отблагодарил государь и Минина.