В библиотеке на Барболина рассказали о популяризации творчества Лермонтова в Чеченской республике

В библиотеке на Барболина состоялась встреча любителей и ценителей творчества русского гения Михаила Лермонтова В ходе мероприятия гостья культурного учреждения из Чеченской республики , сотрудница библиотеки №76 Мария Михеева-Никатина поделились опытом организации и проведения конкурса для детей «Ландыш серебристый». Участники встречи обсудили перспективы развития конкурсных мероприятий с участием молодежи для популяризации творчества поэта. Были заслужены доклады, посвященные художественно-изобразительному аспекту творчеству М. Лермонтова. Добавим, двадцать седьмого июля в «лермонтовке» пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко дню памяти поэта. Подробности предоставляются по телефону: +7 (499) 268-68-16. Желающих принять участие ждут в библиотеке по адресу: ул. Барболина, 6. Фото: предоставлены ГБУК «Библиотека № 76 имени М. Ю. Лермонтова».