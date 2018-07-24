В библиотеке на Барболина рассказали о популяризации творчества Лермонтова в Чеченской республике 

В библиотеке на Барболина состоялась встреча любителей и ценителей творчества русского гения Михаила Лермонтова.
В ходе мероприятия гостья культурного учреждения из Чеченской республики, сотрудница библиотеки №76 Мария Михеева-Никатина поделились опытом организации и проведения конкурса для детей «Ландыш серебристый».
Участники встречи обсудили перспективы развития конкурсных мероприятий с участием молодежи для популяризации творчества поэта.
Были заслужены доклады, посвященные художественно-изобразительному аспекту творчеству М. Лермонтова.
Добавим, двадцать седьмого июля в «лермонтовке» пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко дню памяти поэта. Подробности предоставляются по телефону: +7 (499) 268-68-16.
Желающих принять участие ждут в библиотеке по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлены ГБУК «Библиотека № 76 имени М. Ю. Лермонтова».