Ещё
В библиотеке на Барболина рассказали о популяризации творчества Лермонтова в Чеченской республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на Барболина рассказали о популяризации творчества Лермонтова в Чеченской республике 

Управа района Сокольники 40 минут назад
В библиотеке на Барболина состоялась встреча любителей и ценителей творчества русского гения Михаила Лермонтова.
В ходе мероприятия гостья культурного учреждения из Чеченской республики, сотрудница библиотеки №76 Мария Михеева-Никатина поделились опытом организации и проведения конкурса для детей «Ландыш серебристый».
Участники встречи обсудили перспективы развития конкурсных мероприятий с участием молодежи для популяризации творчества поэта.
Были заслужены доклады, посвященные художественно-изобразительному аспекту творчеству М. Лермонтова.
Добавим, двадцать седьмого июля в «лермонтовке» пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко дню памяти поэта. Подробности предоставляются по телефону: +7 (499) 268-68-16.
Желающих принять участие ждут в библиотеке по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлены ГБУК «Библиотека № 76 имени М. Ю. Лермонтова».
Управа района Сокольники: последние новости
Лучшие кондитеры Москвы собрались в Сокольниках Глава управа района Сокольники провел плановую встречу с населением Жители Сокольников могут научиться китайскому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль521
Скончался Александр Исаков20
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
Россия стянула военную технику к западным рубежам591
Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках52
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение