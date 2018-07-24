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Новый пернатый обитатель поселился в ПКиО «Сокольники»
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Новый пернатый обитатель поселился в ПКиО «Сокольники» 

Управа района Сокольники 40 минут назад
Спасенный совёнок по кличке Тула останется жить в парке. Об этом сообщили сотрудники орнитария «Сокольников».
Тулой назвали совенка не случайно — недельного птенца, выпавшего из материнского гнезда, подобрали дачники в Тульской области.
С задачей по выкорму и выхаживанию пернатого детеныша сотрудники орнитария справились отлично. Тула в хорошей форме и постепенно набирает нужный вес. Кроме того, птенец очень общительный и любит людей. К сожалению, сотрудники орнитария не в силах создать совенку необходимые условия для формирования у него охотничьих инстинктов, поэтому к жизни на воле птенец уже приспособиться не сможет. Но для жителей и гостей Сокольников эта новость хорошая: у многих появится возможность пообщаться с представителем мира ночных птиц.
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