Трутнев назначен главой оргкомитета по проведению Годов сотрудничества России и Китая 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назначен председателем организационного комитета по проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением образован российский организационный комитет по проведению годов российско-китайского межрегионального сотрудничества и утвержден его состав", — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что помимо назначенного председателем Трутнева в состав оргкомитета также вошли представители федеральных и региональных органов власти, российских СМИ и общественных организаций.
Как отмечается в документе, данный российско-китайский проект «продолжает практику тематических годов и направлен на укрепление взаимовыгодных связей между субъектами Федерации, провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения Китайской Народной Республики».
Церемония открытия Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах состоялась 7 февраля в Харбине. В ней принимали участие Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.