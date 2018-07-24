Трутнев назначен главой оргкомитета по проведению Годов сотрудничества России и Китая

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Вице-премьер РФ , полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назначен председателем организационного комитета по проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением образован российский организационный комитет по проведению годов российско-китайского межрегионального сотрудничества и утвержден его состав", — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что помимо назначенного председателем Трутнева в состав оргкомитета также вошли представители федеральных и региональных органов власти, российских СМИ и общественных организаций.

Как отмечается в документе, данный российско-китайский проект «продолжает практику тематических годов и направлен на укрепление взаимовыгодных связей между субъектами Федерации, провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения Китайской Народной Республики ».