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В США 25 человек обвиняются в мошенничестве и выманивании более $4,5 млн
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В США 25 человек обвиняются в мошенничестве и выманивании более $4,5 млн 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Нью-Йорк прокуратура Южного округа предъявила 25 лицам, в том числе семерым гражданам РФ, обвинения в мошенничестве на рыке автомобилей, а также в выманивании у людей обманным путем свыше 4,5 миллиона долларов.
Как уточняется, все ответчики принимали участие в преступной схеме, организованной для хищения денег у людей, которые откликнулись на ложную рекламу в Интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Для получения выплат пострадавших, изъятия этих денег и их вывода из страны ответчики создали десятки фиктивных компаний, рассказал прокурор округа Джеффри Берман.
Деяния, в которых обвиняется группа лиц, совершались в период с ноября 2016 года по июль 2018 года. Каждому предъявили обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на сроки 30 и 20 лет соответственно, передает ТАСС.
Кроме россиян, в состав группы также входят граждане США, Турции, Украины, Азербайджана, Грузии, Латвии и Казахстана.
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