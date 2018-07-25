В США 25 человек обвиняются в мошенничестве и выманивании более $4,5 млн

В американском штате Нью-Йорк прокуратура Южного округа предъявила 25 лицам, в том числе семерым гражданам РФ , обвинения в мошенничестве на рыке автомобилей, а также в выманивании у людей обманным путем свыше 4,5 миллиона долларов.

Как уточняется, все ответчики принимали участие в преступной схеме, организованной для хищения денег у людей, которые откликнулись на ложную рекламу в Интернете, похожую на рекламу лицензированных продавцов автомобилей. Для получения выплат пострадавших, изъятия этих денег и их вывода из страны ответчики создали десятки фиктивных компаний, рассказал прокурор округа Джеффри Берман.

Деяния, в которых обвиняется группа лиц, совершались в период с ноября 2016 года по июль 2018 года. Каждому предъявили обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и с целью легализации преступно нажитых средств. Эти преступления караются лишением свободы на сроки 30 и 20 лет соответственно, передает ТАСС