Российский город возглавил список самых экологически грязных на планете

Российский город Красноярск занял первую строчку в одном из главных мировых антирейтингов — он возглавил список самых грязных городов планеты.

Как передаёт телеканал «360», информация появилась на сайте AirVisual.

Специалисты этого экологического сервиса замеряют уровень PM 2.5 и CO2 (углекислого газа) в воздухе. Если про углекислый газ многие помнят ещё со школьной скамьи, то PM 2.5 — это загрязнитель, находящийся в воздухе. В его состав входят как твёрдые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей.

Эти частицы не растворяются в организме человека и оседают в легких. Со временем загрязнитель может образовать некрозы, которые приведут к отмиранию тканей.

По словам руководителя ассоциации экологических расследований Сергея Михайлюты, ситуация для Красноярска непростая, так как город географически расположен так, что примеси накапливаются сами по себе.

Кроме того, Красноярск — промышленный город, на территории которого расположены крупнейшие металлургические и теплоэнергетические предприятия.

«Свою лепту в загрязнение воздуха вносят и лесные пожары, которые могут полыхать в городской черте продолжительное время», — резюмировал эколог.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в прошлом году Министерство природы РФ перечислило города, где воздух хуже всего в стране.