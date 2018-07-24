Российский город возглавил список самых экологически грязных на планете 

Российский город Красноярск занял первую строчку в одном из главных мировых антирейтингов — он возглавил список самых грязных городов планеты.
Как передаёт телеканал «360», информация появилась на сайте AirVisual.
Специалисты этого экологического сервиса замеряют уровень PM 2.5 и CO2 (углекислого газа) в воздухе. Если про углекислый газ многие помнят ещё со школьной скамьи, то PM 2.5 — это загрязнитель, находящийся в воздухе. В его состав входят как твёрдые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей.
Эти частицы не растворяются в организме человека и оседают в легких. Со временем загрязнитель может образовать некрозы, которые приведут к отмиранию тканей.
По словам руководителя ассоциации экологических расследований Сергея Михайлюты, ситуация для Красноярска непростая, так как город географически расположен так, что примеси накапливаются сами по себе.
Кроме того, Красноярск — промышленный город, на территории которого расположены крупнейшие металлургические и теплоэнергетические предприятия.
«Свою лепту в загрязнение воздуха вносят и лесные пожары, которые могут полыхать в городской черте продолжительное время», — резюмировал эколог.
К слову, помимо Красноярска в пятерку городов с самым загрязненным воздухом также попали Мумбаи (Индия), Лахор (Пакистан), Сан-Паулу (Бразилия) и Сеул (Южная Корея).
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в прошлом году Министерство природы РФ перечислило города, где воздух хуже всего в стране.
Лидерами этого антирейтинга стали Биробиджан, Благовещенск, Магнитогорск, Норильск, Улан-Удэ, Чита и всё тот же Красноярск. Также в список вошли Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск и Шелехов.
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