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СМИ: полиция изучает подозрительный пакет у дома экс-главы избирательного штаба Трампа
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СМИ: полиция изучает подозрительный пакет у дома экс-главы избирательного штаба Трампа 

ТАСС 41 минуту назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Полиция в нью-йоркском районе Бруклин обследует подозрительный пакет, обнаруженный у дома бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Об этом во вторник сообщил портал Breaking911 в своем Twitter.
"Очевидцы сообщили о действиях полиции у дома Пола Манафорта в нью-йоркском районе Бруклин, — указывается в сообщении. — Сотрудники нью-йоркской полиции расследуют инцидент с подозрительным пакетом в доме Манафорта".
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год. В конце октября прошлого года ему были предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с приписываемым России вмешательством в выборы в США в 2016 году. Манафорт был помещен под домашний арест, однако 15 июня судья из округа Колумбия Эми Джексон приняла решение поместить его под стражу, пойдя навстречу спецпрокурору, утверждающему, что у него есть доказательства попыток ответчика оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.
Сейчас Манафорт находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния. Суд над ним по обвинению в нарушениях налогового и банковского законодательства назначен на 31 июля.
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