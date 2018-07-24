СМИ: полиция изучает подозрительный пакет у дома экс-главы избирательного штаба Трампа

НЬЮ-ЙОРК , 24 июля. / ТАСС /. Полиция в нью-йоркском районе Бруклин обследует подозрительный пакет, обнаруженный у дома бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта . Об этом во вторник сообщил портал Breaking911 в своем Twitter.

"Очевидцы сообщили о действиях полиции у дома Пола Манафорта в нью-йоркском районе Бруклин, — указывается в сообщении. — Сотрудники нью-йоркской полиции расследуют инцидент с подозрительным пакетом в доме Манафорта".

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год. В конце октября прошлого года ему были предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с приписываемым России вмешательством в выборы в США в 2016 году. Манафорт был помещен под домашний арест, однако 15 июня судья из округа Колумбия Эми Джексон приняла решение поместить его под стражу, пойдя навстречу спецпрокурору, утверждающему, что у него есть доказательства попыток ответчика оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.