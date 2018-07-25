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В Петербурге произошла массовая гибель уток в реке
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В Петербурге произошла массовая гибель уток в реке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Причиной массовой гибели уток в реке Новая в Кировском районе Санкт-Петербурга могло стать отравление водорослями, сообщил РИА Новости в среду представитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Во вторник в соцсетях появились сообщения очевидцев о гибели уток с утятами в реке Новая и неприятном запахе вблизи водоёма.
"По мнению специалистов, одна из причин гибели уток на реке Новая — это отравление сине-зелёными водорослями", — сказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, выяснение причины гибели птиц городским управлением ветеринарии продолжается. Кроме того, представитель комитета по природопользованию добавил, что комитет заключил контракт с ФГБУН «Институт озероведения РАН» на первичное исследование процессов, протекающих в донных отложениях реки Новая. На основании полученных результатов будет рассматриваться вопрос о необходимости их извлечения, а также о проведении дальнейшего детального исследования реки, которое позволит принять сбалансированное решение о проведении конкретных мероприятий по экологическому восстановлению водного объекта, добавил собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе департамента Росприроднадзора по СЗФО РИА Новости сообщили, что информации о залповых или аварийных сбросах в реку Новая не поступало.
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