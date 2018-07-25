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В Петербурге названа предполагаемая причина гибели уток
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В Петербурге названа предполагаемая причина гибели уток 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге специалисты назвали предварительную причину массовой гибели уток, передает Piter.TV.
Ранее местные жители Кировского района сообщили о том, что в реке Новая плавают трупы птиц. Эксперты института озероведения взяли образцы воды, чтобы провести комплексный анализ.
По предварительной версии, причина смерти водоплающих — отравлением сине-зелеными водорослями. Однако есть и другие варианты, связанные с загрязнением водоема.
По словам директора института озероведения Шамиля Позднякова, в реку могут поступать какие-то техногенные отходы.
— Там есть еще массивы свалок, оттуда может быть. Даже если свалки сейчас не работают, в водоем это попадает через почву с определенной задержкой, — уточняет эксперт.
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