В Петербурге названа предполагаемая причина гибели уток

Санкт-Петербурге специалисты назвали предварительную причину массовой гибели уток, передает Piter.TV.

Ранее местные жители Кировского района сообщили о том, что в реке Новая плавают трупы птиц. Эксперты института озероведения взяли образцы воды, чтобы провести комплексный анализ.

По предварительной версии, причина смерти водоплающих — отравлением сине-зелеными водорослями. Однако есть и другие варианты, связанные с загрязнением водоема.

По словам директора института озероведения Шамиля Позднякова, в реку могут поступать какие-то техногенные отходы.

— Там есть еще массивы свалок, оттуда может быть. Даже если свалки сейчас не работают, в водоем это попадает через почву с определенной задержкой, — уточняет эксперт.