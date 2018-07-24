51-летняя Холли Берри взбудоражила поклонником снимком без одежды

Холли Берри (Halle Berry) была замужем несколько раз и воспитывает дочь Налу от фотомодели Гэбриела Обри, а также сына Масео от актера Оливье Мартинеса. Несмотря на неудачи в личной жизни, актрису сложно назвать несчастной. Она заработала внушительное состояние, продолжает снимать в кино, а также обладает идеальной фигурой в 51 год, чем может похвастаться далеко не каждая женщина.

Холли не устает демонстрировать свою точеную фигуру. На днях она поделилась снимком, который был сделан в бассейне. Актриса запечатлена на фото без купальника и демонстрирует стройное и подтянутое тело. Кадр взбудоражил поклонников звезды. Они пришли в восторг от ее женственных форм. «Какая ты горячая», «Фигура молодой девушки», «Невозможно быть такой идеальной», «Женщина-кошка — ты мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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