Минобороны передаст военный городок под Псковом в муниципальную собственность 

ПСКОВ, 24 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России поэтапно передаст имущество и объекты военного городка в Островском районе Псковской области в муниципальную собственность. На восстановление всех зданий городка и инфраструктуры требуется около 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.
"Согласно договоренности, военное ведомство определит территории и объекты [военного городка] для передачи муниципалитету (администрации Островского района Псковской области) и выполнит кадастровые работы. Сам процесс передачи будет проходить поэтапно", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации региона также добавили, что врио губернатора Михаил Ведерников недавно обсуждал этот вопрос в Москве с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым. «По предварительным подсчетам, на то, чтобы полностью привести военный городок в нормативное состояние, требуется более 2 млрд рублей, что непосильно ни для военного ведомства, ни для областного бюджета. После передачи объектов и земель в муниципальную собственность, понятно, что все проблемы разом не решим, но, по крайней мере, мы сможем работать точечно, в том числе за счет участия в федеральных программах», — цитирует пресс-служба слова врио губернатора региона.