Минобороны передаст военный городок под Псковом в муниципальную собственность

"Согласно договоренности, военное ведомство определит территории и объекты [военного городка] для передачи муниципалитету (администрации Островского района Псковской области) и выполнит кадастровые работы. Сам процесс передачи будет проходить поэтапно", — отмечается в сообщении пресс-службы.