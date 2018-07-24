Танзания примет участие в 15-й ярмарке Китай-АСЕАН в качестве специально приглашенного партнера по сотрудничеству

Об этом сообщили корр. Синьхуа в секретариате ярмарки Китай-АСЕАН.

Делегацию из Танзании возглавит второй вице-президент Занзибара /Танзания/ Сейф Али Идди. Таким образом, ярмарка Китай-АСЕАН, являющаяся одной из платформ по строительству «Пояса и пути», расширит свои границы до африканского континента.

В рамках ярмарки пройдут выставки танзанийских товаров, презентации этой африканской страны и другие мероприятия по торгово-экономическим связям, на которых, главным образом, будут продемонстрированы преимущества Танзании в различных сферах, образ самой страны и возможности для сотрудничества.

15-я ярмарка Китай-АСЕАН пройдет в китайском городе Наньнине 12-15 сентября. —0—