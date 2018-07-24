Комитет ветеринарии принял участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Данное мероприятие состоялось 19 июля 2018 года в Управлении по адресу: г. Москва, Графский переулок, д.4, корп.3, в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В ходе обсуждений рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся правоприменительной практики Управления. Большое внимание было уделено не только выявлению, но и профилактике и предупреждению правонарушений. В ходе публичных обсуждений были разъяснены типовые и массовые нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, технических регламентов Таможенного союза с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя») и давалось разъяснение о том, какое поведение является правомерным («как делать нужно (можно)»).