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В Калининградской области тариф на вывоз бытового мусора привяжут к количеству жильцов
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В Калининградской области тариф на вывоз бытового мусора привяжут к количеству жильцов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области стоимость вывоза бытовых отходов будет рассчитываться по количеству проживающих граждан, а не от площади жилья. Об этом во вторник, 24 июля, журналистам рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин.
В правительстве региона уже разработана программа обращения с ТБО. Но единый тариф на вывоз мусора еще не утверждён.
"Сейчас тариф составляет 2,5 — 3 рубля за квадратный метр. Если раньше платил больше тот, у кого жилье просторнее, то теперь принцип поменяется. Общая стоимость услуги по вывозу отходов увеличится там, где больше жильцов зарегистрировано”, — отметил Ступин. Он уточнил, что кардинального роста тарифов не ожидается.
До 1 января 2019 года управляющие компании должны заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора. Также жители области могут оформить соглашение, заполнив заявку на сайте единой системы обращения с отходами. Договор можно заключить и в офисе регионального оператора.
"В каждом муниципалитете будет обязательно работать абонентский пункт. Сейчас региональный оператор как раз этим занимается, открывает офисы по всей области, куда можно прийти и заключить договор на вывоз ТБО", — пояснил Ступин.
Калининградская область попала в проект Минприроды «Чистая страна» по снижению доли твёрдых бытовых отходов в феврале 2017 года. Ранее глава региона Алиханов поручил местным властям собрать информацию о полигонах ТБО и компаниях, занимающихся перевозкой и ликвидацией мусора. Губернатор пригрозил, что в случае просчетов, лишние расходы за вывоз отходов лягут на бюджет муниципалитетов.
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