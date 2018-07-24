В Калининградской области тариф на вывоз бытового мусора привяжут к количеству жильцов

Калининградской области стоимость вывоза бытовых отходов будет рассчитываться по количеству проживающих граждан, а не от площади жилья. Об этом во вторник, 24 июля, журналистам рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин.

В правительстве региона уже разработана программа обращения с ТБО. Но единый тариф на вывоз мусора еще не утверждён.

"Сейчас тариф составляет 2,5 — 3 рубля за квадратный метр. Если раньше платил больше тот, у кого жилье просторнее, то теперь принцип поменяется. Общая стоимость услуги по вывозу отходов увеличится там, где больше жильцов зарегистрировано”, — отметил Ступин. Он уточнил, что кардинального роста тарифов не ожидается.

До 1 января 2019 года управляющие компании должны заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора. Также жители области могут оформить соглашение, заполнив заявку на сайте единой системы обращения с отходами. Договор можно заключить и в офисе регионального оператора.

"В каждом муниципалитете будет обязательно работать абонентский пункт. Сейчас региональный оператор как раз этим занимается, открывает офисы по всей области, куда можно прийти и заключить договор на вывоз ТБО", — пояснил Ступин.