Конашенков: оснований для дальнейших операций США в Сирии больше нет

Минобороны ответили на резкое заявление американского военачальника в сторону России

— Своими заявлениями генерал Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии, — заявил Конашенков.

Он напоминает Вотелу, что официальным правовым «прикрытием» незаконного военного вмешательства США в сирийский конфликт всегда называлось спасение Сирии от террористов ИГИЛ и группировки «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

При этом, как отметил Конашенков, до вступления в 2015 году России в борьбу с терроризмом в Сирии, из-за бездействия США и так называемой «международной коалиции», количество террористов и подконтрольной им территории только увеличивалось.

За прошедшие три года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России была освобождена от террористов практически вся территория страны.

— Сегодня первоочередной задачей сирийского народа является восстановление мирной жизни: работы муниципальных органов власти, больниц, школ, предприятий, рынков, ремонт и строительство жилья, возобновление сельскохозяйственного производства, а также возвращение беженцев из других стран и временно перемещенных лиц внутри Сирии. Для оказания помощи сирийским властям Россией создан и начал работу в Сирии Центр приема, распределения и размещения беженцев. Российской военно-транспортной авиацией организована доставка гумпомощи, предметов первой необходимости и лекарств из России, Армении Франции и, в скором времени, от других стран. Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно, — сказал Игорь Конашенков.

Он заявил — никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует.

Игорь Конашенков считает, что в такой ситуации у американских сил остаётся только одна возможность задержаться в Сирии — подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу оказания помощи возвращению беженцев в свои дома.

— Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии, — заключил российский генерал.