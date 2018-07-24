В столичных Печатниках началось строительство многофункционального автоспортивного комплекса 

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в парке планируется создать автомобильные, мотоциклетные и велосипедные трассы, на которых будут проводиться занятия и соревнования по картингу и мотоциклетному кроссу. Кроме того, будет построен скейтпарк. Для обеспечения безопасности все трассы будут огорожены, также будет предусмотрен маршрут для экстренного проезда медицинской техники. В каждой зоне комплекса будет открыт прокат спортивного инвентаря. На территории комплекса будут построены дорожки для бега и занятий скандинавской ходьбой, а также оборудованы лестничные спуски к Москве-реке.