Как штурмбаннфюрер СС стал «американским Королевым»

Вернер фон Браун своей жизнью он убедительно доказал, что гений и злодейство — вещи совместимые. В звании офицера СС он работал над созданием «оружия возмездия» Третьего рейха, снимался у Диснея и отправил человека на Луну.

Страсть к науке у Вернера, который появился на свет в марте 1912 года, пробудилась рано. Когда фон Брауну было 13 лет, после конфирмации мать подарила ему телескоп. С того времени его мечтой стало покорение Луны. Отец Вернера был министром сельского хозяйства Веймарской республики, мальчик получил хорошее образование и мог себе позволить больше, чем его сверстники. Жизнь Вернера встала на свой, оказавшийся историческим, путь, когда он узнал об успешных разработках ракетных двигателей, которыми занимались его соотечественники Вальер и Опель. Фон Браун буквально загорелся идеей создать ракетный двигатель. Начать решил с сигнальных ракет, поехал в Берлин и купил там полдюжины петард. Он привязал их к небольшому фургончику и поехал к одной из главных берлинских улиц — к Тиргартен-Аллее. Очевидно, что он хотел публичности своего первого «научного» эксперимента. Чудом никто не пострадал, хотя для этого были все шансы: фургон разогнался до высокой скорости, извергая языки пламени от ракет. Вернера тут же арестовала полиция, но, благодаря высокому положению отца в обществе, его вскоре отпустили. Тогда ещё никто не мог догадываться, что этот мальчик станет «отцом американской космической программы и НАСА ».

Производство немцами «оружия возмездия» долгое время оставалось тайной для мировых разведок. Только в 1943 году французами была создана спецслужба « Марко Поло », которая занималась разведкой высоких технологий Третьего рейха и передавала собранные сведения США Великобритании . С того времени «охота за головами» стала для союзнических разведок самым приоритетным направлением деятельности.

В ноябре 1944 года объединенный комитет начальников штабов США создал «Комитет промышленно-технической разведки». Управление стратегических служб в рамках секретной операции Overcast занялось вывозом немецких ракетчиков для работы в США. Самой «вожделенной головой» был для американцев фон Браун. К его обнаружению спецслужбы привел список из 1500 ученых, найденный в туалете разбомбленного Кёльнского университета. Вернер фон Браун стоял в этом списке на первом месте. Как оказалось впоследствии, решение о сдаче американцам было принято коллективом ученых намного раньше, чем произошло это историческое событие. Фон Браун даже был помещён под арест за высказывания «пораженческих» взглядов.

Долго операцию Overcast держать в секрете не получилось. О ней узнали американские СМИ и сразу назвали программу «ввозом в страну нацистских преступников». Для избежания огласки в марте 1946 года операцию переименовали в Paperclip, а немецкие ученые числились по документам «жертвами нацизма».

Первые испытания «Фау-2» в США ознаменовались рядом катастроф и чуть не привели к международному скандалу. Из четырех первых запусков успешным оказался только один — третий. Во время четвертого — дала сбой гироскопическая установка и огромная неуправляемая ракета полетела в противоположном направлении. По инструкции, в подобных ситуациях нужно было при помощи радиосигнала перекрывать кислород двигателям, однако на этот раз всё было не так очевидно: высокотоксичное топливо грозило выплеснуться в воды реки Рио-Гранде, что привело бы к экологической катастрофе. В итоге ракета понеслась дальше в сторону Мексики и врезалась в скалистый склон, оставив на нем девятиметровой глубины яму. Дипломатического скандала и войны с Мексикой удалось избежать; для простых мексиканцев детище фон Брауна оказалось «золотой жилой», ещё долго они промышляли продажей «осколков ракеты», их вес был сопоставим с тремя «Фау-2».

Швейцарец-голландец

Интеграция фон Брауна в американскую жизнь проходила непросто. Он прекрасно понимал, что с распростертыми объятьями он будет принят не везде. По приезду в штаты, когда он в сопровождении майора Хэмилла ехал на поезде из Вашингтона в Эль-Пасо, к нему обратился один из пассажиров. У Брауна был сильный акцент и он представился швейцарцем, работающим в отрасли производства стали. Оказалось, что попутчик сам не раз бывал в Швейцарии , а о производстве стали знает не понаслышке, хорошо еще, ему было пора выходить. Прощаясь с Брауном, незнакомец крепко сжал ему руку и сказал: «Если бы не вы, швейцарцы, то нам вряд ли удалось бы одержать победу над Германией ».

Фон Брауну непросто давалось вхождение в американское общество. В документах спецслужб он фигурировал под прозвищем «голландец». Браун же хотел стать своим, американцем. Он искренне хотел публичности и славы, учил английский язык и отрабатывал разговорную речь, записывая себя на магнитофон. Своего он добился.

Фон Браун, бывший офицер СС, стал для США национальным героем. Убедительно показали свою силу средства массовой информации, меньше чем за год американские газеты сделали из нацистских преступников славных парней-иммигрантов, достойных стать добропорядочными американцами. 9 декабря 1946 года журнал «Таймс» опубликовал первый официальный отчет о работе фон Брауна и его команды. В журнале были даже фотографии ученого, самоуверенно стоящего в сборочном цене на фоне своих разработок. Статья заканчивалась так: «Им пообещали, что когда-нибудь они смогут получить американское гражданство». Вершиной медийности Брауна стал выход фильма «Я стремлюсь к звездам» (1960). Фильм был основан на биографии ученого, рассказывал о его жизни с детства до управления НАСА. Самому фон Брауну фильм не понравился. Не понравился он и тем, кто когда-то пострадал «от гения» Вернера фон Брауна. В Лондоне люди выставили пикеты с требованиями отмены показа фильма, в Антверпене , который больше других пострадал от «Фау-2», фильм был запрещен к показу.

Не все в послевоенной жизни Вернера шло гладко. Однажды его чуть не подвел родной брат. В июне 1946 года он продал ювелиру из Эль-Пасо слиток платины, можно сказать, отдал за бесценок — за 100 долларов. Своему покупателю Магнус Брану сказал, что слиток этот привез из Голландии его отец-американец. Якобы, он воевал в годы Первой мировой войны в Европе. Это никак не соответствовало действительности, Браун-старший впервые приехал в США только через 9 месяцев после той злополучной сделки. Придумав такую пирамиду лжи, Магнус Браун даже не позаботился об анонимности, назвал ювелиру своё настоящее имя и даже оставил номер телефона. Ювелир не стал долго думать и сообщил о странном клиенте властям. Допрашивал горе-контрабандиста майор Джеймс Хэмилл, Магнус сразу же сознался, что привез платину в США сам, нарушив тем самым таможенные законы. Однако, под суд Магнус Браун так и не попал. Вместо этого он подвергся самосуду от родного брата. Узнав о случившемся, Вернер фон Браун лично жестоко избил родного брата, авантюризм которого мог перечеркнуть все амбиции «стремящегося к звездам».