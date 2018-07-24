МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Facebook создаст в Китае центр инновационных технологий для поддержки местных разработчиков и стартапов, пишет издание The Wall Steet Journal со ссылкой на сообщение компании.
Китайский центр инноваций Facebook будет расположен в городе Ханчжоу, где находится штаб-квартира интернет-гиганта Alibaba Group. В нем будут проводиться тренинги и семинары, направленные на то, чтобы помочь разработчикам и предпринимателям страны внедрять инновационные технологии и расширять бизнес. Подобные центры Facebook уже создала во Франции, Бразилии и Индии, говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Facebook также зарегистрировала дочернее предприятие в Китае с уставным капиталом в 30 миллионов долларов. Деятельность дочерней компании будет включать разработку сетевых информационных технологий и связанных с ними услуг, инвестиционное консультирование и маркетинговое планирование.
Социальная сеть Facebook заблокирована в Китае с 2009 года. При этом основатель Facebook Марк Цукерберг неоднократно высказывал свою заинтересованность в китайском рынке.