Берегите ноги! Какие опасности поджидают отдыхающих на пляже?

С приходом долгожданного отпуска больницы курортов ожидают массу посетителей, поскольку многие люди не заботятся о своем здоровье на пляже. Многих опасностей на отдыхе можно избежать, если быть предупрежденным о соблюдать меры предосторожности.

Стоки

В городской черте есть вероятность сброса стоков в море, что является неприятной реальностью современности. Многие дикие пляжи защищены от этого, а также можно уберечься от купания в стоках, если канализации оборудованы системами комплексной очистки. Если же контакт произошел, есть большая вероятность заражения бактериями энтерококка и кишечной палочкой. Медузы

На пляжах океана довольно распространены медузы, контакт с которыми может привести к ожогам, сыпи и даже неврологическим повреждениям. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем следует избегать мелководья, течений и купания на диких пляжах. Инфекции

Даже если многие годы чистота воды на пляже не вызывала сомнений, в разные отрезки времени она может быть опасной. Часто люди сталкиваются с глазными и ушными инфекциями, а чтобы предотвратить их нужно пользоваться средствами для промывания. Порезы

Острые ракушки и подводные камни несут угрозу в виде опасности быть порезанным или поцарапанным. Несмотря на то, что соленая вода способствует заживлению, вероятность подцепить инфекцию остается большой. Обезвоживание

На пляже легко забыть о течении времени и распорядке дня, к тому же часто туристы делают выбор на отдыхе в пользу пива и сладких напитков. Это провоцирует состояние обезвоживания, которое весьма опасно для организма человека. Обезвоживание, истощение и тепловой удар можно предотвратить, если пить достаточно чистой воды. Течение

Перед сезоном осенних дождей активизируются опасные подводные течения. Чтобы обезопасить себя на большой глубине следует иметь рядом круг или жилет. При попадании в поток вблизи берега спасатели рекомендуют людям держаться параллельно берегу. Солнечный ожог

Большинство отдыхающих не могут обезопасить себя от солнечных ожогов на отдыхе и считают это явление нормальным. Влияние ожога нельзя недооценивать, поскольку помимо испорченного отдыха можно повысить вероятность рака кожи и других не менее приятных заболеваний. Следует загорать исключительно намазавшись солнцезащитным кремом, избегать пляжа в часы наибольшей активности солнца, а также отдать предпочтение тени.]]>