Ещё
Бывший главный редактор «Дождя» запускает новое медиа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший главный редактор «Дождя» запускает новое медиа 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Через несколько дней на сайте proekt.media начнет работать «Проект» — новое российское медиа, запущенное Романом Баданиным. Об этом «Ведомостям» рассказал Баданин. «Проект» будет заниматься «сложными журналистскими жанрами», говорит он: расследованиями, репортажами, историями, построенными на использовании больших данных.
«Проект» — некоммерческое медиа, которое запускается на деньги доноров — российских и иностранных физических и юридических лиц, говорит Баданин, но ни одного имени или суммы инвестиций не раскрывает. В «Проекте» работает около 10 человек, его бюджет — до $0,5 млн, заявил Баданин: «У меня простая и звонкая цель — стать главным расследовательское медиа в России».
Аналогические некоммерческие медиа довольно распространены в США. Одно из самых известных — ProPublica, запущенная спонсорами Демократической партии еще в 2007 г. В 2010 г. это проект стал первым онлайн-медиа, которое получило Пульцеровскую премию за свое расследование о работе докторов во время урагана Катрина. И сейчас один из самых популярных проектов ProPublica связан с медициной — сайт ведет базу данных докторов, у которых есть контракты с фармацевтическими компаниями на продвижение тех или иных лекарств.
Последний год Баданин учился журналистике в США, в Стэндфордском университете. Летом 2016 г. — летом 2017 г. он управлял телеканалом «Дождь», предполагалось что и после отъезда в США он продолжит участвовать в работе канала и сохранит должность. Но такая схема не сработала и весной главным редактором «Дождя» стала Александра Перепелова.
До телеканала Баданин был главным редактором сайта РБК, он покинул этот холдинг вместе с вместе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской в знак протеста после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса.
Вместе с Баданиным на «Дождь» перешла часть журналистов с РБК. Там они продолжили выпускать расследования, в том числе о связях и бизнесе родственников и окружения президента России Владимира Путина.
Заместителем Баданина в «Проекте» станет Михаил Рубин, действующий журналист «Дождя», также здесь будет работать Илья Рождественский, бывший журналист РБК и действующий специальный корреспондент Republic, рассказали источники «Ведомостей», знающие детали запуска этого медиа. Рубин подтвердил информацию о переходе в «Проект», но говорит что рассчитывает и дальше вести шоу о политике «Рубиновые звезды» на «Дожде».
В чем-то Баданин берет пример с Осетинской, которая после ухода из РБК также уехала учиться в Стэндфорд, а затем получила стипендию университета Беркли, указывают их общие знакомые. После Стэндфорда она запустила медиапроект The Bell. В отличие от «Проекта», у Осетинской коммерческий проект, он зарабатывает на рекламе и мероприятиях, основной способ дистрибуции The Bell — почтовые рассылки.
Ведомости: последние новости
Елена Ямпольская возглавит думский комитет по культуре Новый меморандум Внешэкономбанка увеличивает число потенциальных проектов В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль523
Скончался Александр Исаков20
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
Россия стянула военную технику к западным рубежам594
Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках52
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение