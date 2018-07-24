Бывший главный редактор «Дождя» запускает новое медиа

Через несколько дней на сайте proekt.media начнет работать «Проект» — новое российское медиа, запущенное Романом Баданиным . Об этом «Ведомостям» рассказал Баданин. «Проект» будет заниматься «сложными журналистскими жанрами», говорит он: расследованиями, репортажами, историями, построенными на использовании больших данных.

«Проект» — некоммерческое медиа, которое запускается на деньги доноров — российских и иностранных физических и юридических лиц, говорит Баданин, но ни одного имени или суммы инвестиций не раскрывает. В «Проекте» работает около 10 человек, его бюджет — до $0,5 млн, заявил Баданин: «У меня простая и звонкая цель — стать главным расследовательское медиа в России ».

Аналогические некоммерческие медиа довольно распространены в США . Одно из самых известных — ProPublica, запущенная спонсорами Демократической партии еще в 2007 г. В 2010 г. это проект стал первым онлайн-медиа, которое получило Пульцеровскую премию за свое расследование о работе докторов во время урагана Катрина. И сейчас один из самых популярных проектов ProPublica связан с медициной — сайт ведет базу данных докторов, у которых есть контракты с фармацевтическими компаниями на продвижение тех или иных лекарств.

Последний год Баданин учился журналистике в США, в Стэндфордском университете. Летом 2016 г. — летом 2017 г. он управлял телеканалом «Дождь», предполагалось что и после отъезда в США он продолжит участвовать в работе канала и сохранит должность. Но такая схема не сработала и весной главным редактором «Дождя» стала Александра Перепелова

До телеканала Баданин был главным редактором сайта РБК, он покинул этот холдинг вместе с вместе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской в знак протеста после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса

Вместе с Баданиным на «Дождь» перешла часть журналистов с РБК. Там они продолжили выпускать расследования, в том числе о связях и бизнесе родственников и окружения президента России Владимира Путина

Заместителем Баданина в «Проекте» станет Михаил Рубин, действующий журналист «Дождя», также здесь будет работать Илья Рождественский , бывший журналист РБК и действующий специальный корреспондент Republic, рассказали источники «Ведомостей», знающие детали запуска этого медиа. Рубин подтвердил информацию о переходе в «Проект», но говорит что рассчитывает и дальше вести шоу о политике «Рубиновые звезды» на «Дожде».

В чем-то Баданин берет пример с Осетинской, которая после ухода из РБК также уехала учиться в Стэндфорд, а затем получила стипендию университета Беркли, указывают их общие знакомые. После Стэндфорда она запустила медиапроект The Bell. В отличие от «Проекта», у Осетинской коммерческий проект, он зарабатывает на рекламе и мероприятиях, основной способ дистрибуции The Bell — почтовые рассылки.