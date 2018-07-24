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Лучшее за день. 24 июля
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Лучшее за день. 24 июля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Когда на Луне могла возникнуть жизнь, где нашли ногу, которая оставила самый крупный след динозавра, как квантовый демон Максвелла получил отрицательную информацию и каких маленьких гостей завезли викинги с собой в Исландию, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
На Луне могла существовать жизнь: астрономы нашли два периода, в которые у нее была очень высокая вероятность появиться.
Ученые описали самый крупный след динозавра из всех известных ныне. Да и ногу, что оставила этот след, тоже нашли.
Физики создали квантового демона Максвелла. И он получил отрицательную информацию.
Корабли викингов завезли в Исландию не только людей и лошадей, но и шмелей.
Ранее считалось, что моллюски-бурильщики живут только в морской воде. Но ученые нашли следы того, что один из них мог жить и в пресной воде, причем бурил очень твердые породы.
Лауреат премии «За прорыв в области медицины» Роберт Вайнберг рассказал в интервью Indicator.Ru о том, как можно с большой вероятностью предотвратить рак, стоит ли продолжать лечение на последней стадии и какие качества отличают хорошего ученого.
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