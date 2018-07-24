Бразилия на следующей неделе предоставит РФ итоги расследования о рактопамине в мясе

МОСКВА , 24 июл /ПРАЙМ/. Бразилия на следующей неделе намерена предоставить итоги расследования о рактопамине (стимуляторе роста) в экспортируемом в Россию мясе, сообщает Россельхознадзор во вторник.

Россия с 1 декабря 2017 года ввела запрет на импорт свинины и говядины из Бразилии. Решение о введении ограничений было принято Россельхознадзором в ноябре прошлого года из-за обнаружения в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста мышечной массы у животных — рактопамина. Ввоз в Россию продукции, полученной с применением рактопамина, запрещен.

"Бразильская сторона устно ознакомила российскую сторону с результатами проведенного расследования, при этом документального подтверждения представлено не было. Специалисты Россельхознадзора отметили, что для всестороннего рассмотрения данного вопроса и анализа потенциальных рисков, бразильским коллегам необходимо официальным письмом предоставить в службу итоги проведенного расследования, а также информацию об осуществлении государственного ветеринарного надзора на предприятиях", — говорится в сообщении.

Помимо этого, российское ведомство заявило о необходимости в получении от бразильских коллег плана мониторинга и мер, благодаря которым Бразилия будет в дальнейшем гарантировать отсутствие рактопамина в своей экспортной продукции.

"Бразильские коллеги сообщили, что предоставят озвученную информацию на следующей неделе", — подытожили в Россельхознадзоре.

До введения запрета Бразилия являлась одним из ведущих поставщиков свинины и говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году импорт в РФ замороженного мяса крупного рогатого скота из Бразилии составил 136,852 тысячи тонн (первое место среди стран по поставкам, 51,1% от общего объема), охлажденной или замороженной свинины — 254,567 тысячи тонн (первое место, 90,5%).