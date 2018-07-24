«Будем жить вместе вечно»: Модель Карли Клосс породнится с Трампом

25-летняя супермодель Карли Клосс скоро выходит замуж.

Дональда Трампа. В своем Instagram «ангел» Victoria's Secret Карли Клосс поделилась радостной новостью: модель наконец-то выходит замуж за своего возлюбленного Джошуа. Избранник Карли — родной брат Джареда, который приходится мужем Иванке Трамп и является первым советником президента США

— подписала трогательный снимок с бойфрендом модель.

Фолловеры поздравляют пару с важным событием и уже ждут подробности о предстоящем торжестве.

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Фото:Instagram