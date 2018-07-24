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Сенат США объявил о серии слушаний по России
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Сенат США объявил о серии слушаний по России 

Газета.Ru 1 час назад
Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Коркер заявил, что сенат Соединенный Штатов объявил о проведении ряда слушаний по России. Об этом сообщается на сайте депутата.
По его словам, слушания сената будут посвящены санкциям против России и «вызовам» со стороны Москвы.
Он также отметил, что серию слушаний совместно проведут комитет по иностранным делам и комитет по банковским делам сената США.
Ранее сообщалось, что двое американских сенаторов от республиканской и демократической партии Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект о усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы.
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