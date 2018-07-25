СМИ: на месте Чеховского рынка могут открыть современный ТЦ с парковкой

Современный торговый центр с парковкой может открыться на месте Чеховского рынка, сообщает «Вечерняя Казань».

По данным издания, администрация рынка попросила торговцев освободить помещение до 31 августа, а уличные прилавки — до 22 августа. Продавцам сообщили, что рынок закрывается на реконструкцию на полтора года, а потом они смогут вернуться. Однако торговцы подозревают, что вместо рынка здесь откроют торговый центр, а на месте уличных рядов появится парковка.

Правозащитник Еркен Сарсембаев сообщил «АиФ-Казань» , что уже давно добивается закрытия Чеховского рынка. По его словам, здание не отвечает требованиям пожарной безопасности: в стенах есть трещины, ржавчина, кое-где валяются провода.

«В апреле директор рынка по моему запросу организовал осмотр помещения, в котором приняли участие представители районной администрации и инспекторы Госстройнадзора по РТ . В мае исполком дал поручение руководству рынка провести независимую экспертизу на предмет безопасности помещения. Я не знаю, чем закончилось дело, но, вероятно, после этого и решили закрыть рынок», — сказал он.