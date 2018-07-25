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СМИ: на месте Чеховского рынка могут открыть современный ТЦ с парковкой
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СМИ: на месте Чеховского рынка могут открыть современный ТЦ с парковкой 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Современный торговый центр с парковкой может открыться на месте Чеховского рынка, сообщает «Вечерняя Казань».
По данным издания, администрация рынка попросила торговцев освободить помещение до 31 августа, а уличные прилавки — до 22 августа. Продавцам сообщили, что рынок закрывается на реконструкцию на полтора года, а потом они смогут вернуться. Однако торговцы подозревают, что вместо рынка здесь откроют торговый центр, а на месте уличных рядов появится парковка.
Правозащитник Еркен Сарсембаев сообщил «АиФ-Казань», что уже давно добивается закрытия Чеховского рынка. По его словам, здание не отвечает требованиям пожарной безопасности: в стенах есть трещины, ржавчина, кое-где валяются провода.
«В апреле директор рынка по моему запросу организовал осмотр помещения, в котором приняли участие представители районной администрации и инспекторы Госстройнадзора по РТ. В мае исполком дал поручение руководству рынка провести независимую экспертизу на предмет безопасности помещения. Я не знаю, чем закончилось дело, но, вероятно, после этого и решили закрыть рынок», — сказал он.
Корреспондент «АиФ-Казань» направил в исполком Казани запрос с просьбой уточнить, будет ли работать Чеховский рынок после реконструкции помещения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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