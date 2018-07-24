Офтальмологический стационар открыт в городской клинической больнице №15 

Пациентам учреждения доступна новая аппаратура для хирургического лечения.
В столичной городской клинической больнице №15 имени Филатова открылся офтальмологический стационар кратковременного пребывания. Там лечат заболевания век, как птеригиум, папилломы, халазион, заворот и выворот века и многие другие.
Информация об открытии стационара появилась во вторник, 24 июля.
Сообщается, что хирурги накладывают пациентам такие косметические швы, которые не требуется снимать.
— Все врачи стационара специалисты высшей категории. В их составе есть доктор медицинских наук, профессор и кандидаты медицинских наук, — приводит mos.ru слова Дмитрия Каца, заведующего офтальмологическим отделением данного учреждения.