Офтальмологический стационар открыт в городской клинической больнице №15

Пациентам учреждения доступна новая аппаратура для хирургического лечения.

В столичной городской клинической больнице №15 имени Филатова открылся офтальмологический стационар кратковременного пребывания. Там лечат заболевания век, как птеригиум, папилломы, халазион, заворот и выворот века и многие другие.

Информация об открытии стационара появилась во вторник, 24 июля.

Сообщается, что хирурги накладывают пациентам такие косметические швы, которые не требуется снимать.