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Избавиться от катаракты за один день
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Избавиться от катаракты за один день 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В больнице № 15 имени Олега Михайловича Филатова открылся офтальмологический стационар кратковременного пребывания. За один день здесь осуществляют хирургическое лечение катаракты.
С появлением нового офтальмологического стационара кратковременного пребывания процедура оперативного лечения стала более комфортной. Теперь, чтобы сделать операцию, не обязательно госпитализироваться. Утром пациент приходит, его оперируют, а затем перевозят в послеоперационную палату, где лечащий врач его осматривает, дает рекомендации и указания о дате и времени повторного осмотра. Общее пребывание в стационаре в день операции занимает у пациента несколько часов.
— Все врачи стационара — специалисты высшей категории. В их составе есть доктор медицинских наук, профессор и кандидаты медицинских наук. К услугам пациентов — новейшая аппаратура для хирургического лечения, — отмечает Дмитрий Кац, заведующий офтальмологическим отделением больницы № 15 им. О. М. Филатова.
Особенностью стационара является оперативное лечение заболеваний век, таких как птеригиум, папилломы, халазион, заворот и выворот века. Все оперативные вмешательства проводятся малоинвазивным путем с наложением косметических швов, которые в дальнейшем не нуждаются в снятии.
Для получения медицинской помощи в условиях офтальмологического стационара кратковременного пребывания необходимо направление от офтальмолога консультативно-диагностического центра больницы № 15 им. О. М. Филатова. После консультации при наличии показаний для оперативного лечения в условиях ОСКП пациенту выдается направление на проведение анализов.
Стационары кратковременного пребывания — пилотный проект Департамента здравоохранения города Москвы, запущенный в апреле 2016 года. Такие стационары предназначены для проведения сравнительно простых хирургических вмешательств с применением передовых технологий и современного оборудования, например для удаления грыж, доброкачественных новообразований, полипов и т.д. После таких операций пациент остается в стационаре на несколько часов и выписывается в тот же день. Однако если пациенту потребуется дополнительное время на восстановление, ему продлят время пребывания в больнице.
СПРАВКА «ВМ»
Катаракта — это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Хрусталик от природы прозрачный и играет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. После операции восстановительный период принято делить на три условных этапа. Первый этап включает с 1-го по 7-й послеоперационный день, второй этап длится с 8-го по 30-й день после вмешательства, третий этап начинается с 31-го дня и продолжается до полугода.
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