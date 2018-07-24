В День ВМФ зеленоградский музей пустит бесплатно посетителей в тельняшках

В День военно-морского флота городской краеведческий музей в Зеленоградске не будет брать плату за вход с посетителей, которые придут в тельняшках. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

“Зеленоградский городской краеведческий музей (ул. Ленина, д. 6) приглашает жителей и гостей города 28 и 29 июля на День Военно-морского флота. Посетителям в тельняшках и военнослужащим Балтийского флота 28 и 29 июля вход в музей бесплатный”, — говорится в сообщении.