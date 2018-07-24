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В День ВМФ зеленоградский музей пустит бесплатно посетителей в тельняшках
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В День ВМФ зеленоградский музей пустит бесплатно посетителей в тельняшках 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В День военно-морского флота городской краеведческий музей в Зеленоградске не будет брать плату за вход с посетителей, которые придут в тельняшках. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.
“Зеленоградский городской краеведческий музей (ул. Ленина, д. 6) приглашает жителей и гостей города 28 и 29 июля на День Военно-морского флота. Посетителям в тельняшках и военнослужащим Балтийского флота 28 и 29 июля вход в музей бесплатный”, — говорится в сообщении.
Ранее «Клопс» опубликовал полную программу празднования Дня ВМФ в Балтийске и Калининграде, с перекрытиями канала и дорог.
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