Полностью обнаженные мужчины напали на девушек в центре Москвы. Видео опубликовано в группе majorka_777 в Instagram.
На кадрах видно, как двое беззаботных и голых молодых людей медленно идут по улице. Внезапно один из них решил напугать проходящих мимо девушек. Те громко крикнули и убежали. Однако авторов ролика почему-то эта ситуация совсем не возмутила — скорее наоборот, рассмешила.
Куда отправились дальше обнаженные мужчины, неизвестно.
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