Полностью голые мужчины приставали к девушкам в центре Москвы — шокирующее видео

Полностью обнаженные мужчины напали на девушек в центре Москвы . Видео опубликовано в группе majorka_777 в Instagram.

На кадрах видно, как двое беззаботных и голых молодых людей медленно идут по улице. Внезапно один из них решил напугать проходящих мимо девушек. Те громко крикнули и убежали. Однако авторов ролика почему-то эта ситуация совсем не возмутила — скорее наоборот, рассмешила.

Куда отправились дальше обнаженные мужчины, неизвестно.

Ранее сообщалось, что голый Тарзан сделал странное под песню Королевой.