Роспотребнадзор начнет иммунизацию против гриппа в августе

"Иммунизация населения к новому эпидсезону начнется уже с конца августа — начала сентября 2018 года", — сообщили в ведомстве.

"Только за счет федеральных бюджетных средств планируется закупка около 18,7 миллиона доз вакцин для детей и около 43,5 миллиона доз для взрослых (суммарно — около 62,2 миллиона доз). По государственным контрактам закупаются только отечественные вакцины", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Также, по данным ведомства, планируется организовать прививки за счет других средств (региональных бюджетов, бюджетов ведомств, средств работодателей, личных средств граждан и пр.). Из этих источников финансируется вакцинация около 8-9 миллионов человек ежегодно. Для этих целей закупаются как отечественные, так и импортные вакцины.

"Таким образом, планируется привить около 70 миллионов человек суммарно", — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки делаются, в основном, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту проживания. Возможна организация проведения прививок по месту работы. Бесплатно могут привиться контингенты, определенные в национальном календаре профилактических прививок.