Четырехвалентную вакцину от гриппа могут включить в национальный календарь прививок

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время только один отечественный производитель (НПО Петровакс Фарм) заявил о разработке квадривалентной вакцины и проводит ее регистрацию. В 2018 г. планируется произвести ограниченное число доз вакцины. Вопрос о возможности дальнейшего применения квадривалентных вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок прорабатывается», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзоре отметили, что к предстоящему эпидсезону в рамках национального календаря планируется закупка пока только трехвалентных вакцин.

Ранее ведомство сообщало, что сезоне 2018-2019 гг. в России ожидают вирусы гриппа Michigan, Singapore и Colorado.

Вакцинация в рамках национального календаря прививок является бесплатной.

По информации производителя, вакцина обладает «не только максимально возможным на сегодняшний день профилем эффективности и безопасности, но и неоспоримыми фармакоэкономическими преимуществами». Отмечается также, что ее применение позволит предотвратить до 265,8 тыс. случаев заболевания гриппом за сезон и сэкономить более 2,5 млрд руб. государственного бюджета по сравнению с традиционными трехвалентными вакцинами.