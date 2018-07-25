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Четырехвалентную вакцину от гриппа могут включить в национальный календарь прививок
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Четырехвалентную вакцину от гриппа могут включить в национальный календарь прививок 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Роспотребнадзоре.
«В настоящее время только один отечественный производитель (НПО Петровакс Фарм) заявил о разработке квадривалентной вакцины и проводит ее регистрацию. В 2018 г. планируется произвести ограниченное число доз вакцины. Вопрос о возможности дальнейшего применения квадривалентных вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок прорабатывается», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что к предстоящему эпидсезону в рамках национального календаря планируется закупка пока только трехвалентных вакцин.
Ранее ведомство сообщало, что сезоне 2018-2019 гг. в России ожидают вирусы гриппа Michigan, Singapore и Colorado.
Вакцинация в рамках национального календаря прививок является бесплатной.
По информации производителя, вакцина обладает «не только максимально возможным на сегодняшний день профилем эффективности и безопасности, но и неоспоримыми фармакоэкономическими преимуществами». Отмечается также, что ее применение позволит предотвратить до 265,8 тыс. случаев заболевания гриппом за сезон и сэкономить более 2,5 млрд руб. государственного бюджета по сравнению с традиционными трехвалентными вакцинами.
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