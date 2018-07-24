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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство магазина розничной торговли в Люберцах
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство магазина розничной торговли в Люберцах 

Агентство «Москва» 1 час назад
В городском округе Люберцы будет построен магазин розничной торговли, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Магазин розничной торговли построят в городском округе Люберцы. Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство объекта торговли в городском округе Люберцы», — приводятся в сообщении его слова.
В пресс-службе пояснили, что в одноэтажном здании на площади более 1,2 тыс. кв. м разместятся торговые площади, а также административно-бытовые и технические помещения. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.
«Застройщиком объекта выступает ООО «Фреш маркет». Объем инвестиций в проект составит порядка 90 млн руб. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до июля 2019 г.», — уточняется в сообщении.
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