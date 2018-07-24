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Фрагменты человеческой челюсти обнаружили возле стадиона «Металлург» в центре Москвы
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Фрагменты человеческой челюсти обнаружили возле стадиона «Металлург» в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фрагменты человеческих останков обнаружили в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, 23 июля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что во время прогулки с собакой увидел возле стадиона «Металлург» фрагмент кости — предположительно, человеческой.
«Оперативники обнаружили на месте фрагмент угла нижней челюсти с двумя зубами, еще один зуб лежал рядом. На вид останкам около 10 лет. Фрагменты упаковали и доставили в морг для исследования», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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