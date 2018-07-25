Алексей Панин снимает в Ярославской области клип для «Бурановских бабушек»

Скандально известный актёр Алексей Панин решил проявить себя в качестве режиссера. В Ярославской области он снимает клип для «Бурановских бабушек». Фото и видео со съёмочной площадки Алексей выложил в своём инстаграме.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 23 Июл 2018 в 6:31 PDT — Это был нереально крутой съёмочный день! — написал Алексей Панин. — Мы не спали больше суток, но сделали очень крутое кино! Именно кино! Назвать то, что мы сняли, просто клипом язык не поворачивается. Для меня как для режиссёра это был хороший опыт! Спасибо всем!

Поклонники уже поинтересовались у Панина, когда можно будет увидеть его работу, но Алексей пока ничего не ответил.