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Алексей Панин снимает в Ярославской области клип для «Бурановских бабушек»
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Алексей Панин снимает в Ярославской области клип для «Бурановских бабушек» 

76.ru 48 минут назад
Фото: 76.ru
Клип снимали в Ярославской области
Скандально известный актёр Алексей Панин решил проявить себя в качестве режиссера. В Ярославской области он снимает клип для «Бурановских бабушек». Фото и видео со съёмочной площадки Алексей выложил в своём инстаграме.
Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 23 Июл 2018 в 6:31 PDT  — Это был нереально крутой съёмочный день! — написал Алексей Панин. — Мы не спали больше суток, но сделали очень крутое кино! Именно кино! Назвать то, что мы сняли, просто клипом язык не поворачивается. Для меня как для режиссёра это был хороший опыт! Спасибо всем!
Поклонники уже поинтересовались у Панина, когда можно будет увидеть его работу, но Алексей пока ничего не ответил.
Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 24 Июл 2018 в 7:30 PDT  Свой новый клип презентовал недавно лидер ярославской группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов. Это его авторская работа — все инструменты музыкант записывал лично.
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