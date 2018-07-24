«Меня труп душит». Убийцу касимовской девушки нашли спустя 13 лет

Накануне Дня сотрудника органов следствия РФ RZN.AIF.RU совместно с региональным СК продолжает серию материалов о раскрытии преступлений прошлых лет. Напомним, в отделе криминалистики СУ СК России по Рязанской области ежедневно идет работа по расследованию дел, которые в силу разных причин были приостановлены годы и десятилетия назад. Подробнее о методах расследования в материале «По запаху и ДНК. Как в Рязани раскрывают уголовные дела прошлых лет».

«Проводил до калитки и ушел»

В ночь на 24 декабря 2005 года во дворе частного дома по улице Комарова в городе Касимов был обнаружен труп 18-летней Елены Красновой (фамилия изменена). Девушка училась в ПТУ, жила с двумя сестрами, без родителей, и в целом — характеризовалась положительно. По факту обнаружения трупа с множественными колото-резаными ранами следователи районной прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Первоначальные следственные действия показали, что за несколько часов до гибели девушка была в компании своей сестры и друзей. В первом часу ночи она сказала сестре, что устала и пошла домой отдыхать. Проводить ее вызвался 17-летний парень. Больше Елену живой не видели.

«Тогда на допросе этот молодой человек сказал, что довел девушку до калитки. После этого к ней подошли двое незнакомых ему парней, но Елена их якобы знала, — рассказывает и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Иван Трибунько. — Он даже описал этих парней: один — в красной куртке, другой — в черной. Ну и девушка пошла с ними, мол, они предложили попить пива. Что было дальше, он не знает». По этому делу следователи сразу определили круг возможных убийц. Под подозрение попали несколько человек, в том числе и сестра убитой. Последнюю даже пришлось задерживать, уж слишком правдоподобно выглядела версия о ссоре между сестрами. Но никаких доказательств, подтверждающих ее вину, не было. Ничего не дало и прослушивание ее телефонов. В результате расследование уголовного дела было приостановлено.

Свидетель в бегах

«В 2016 году материалы поступили к нам, — продолжает Иван Владимирович. — Когда мы стали его изучать, то сразу поняли, что как-то там ничего не вяжется. Какие-то два парня, которые непонятно откуда-то появились, по словам свидетеля. Все там с рождения живут, но она их знает, а он их нет… Более того, девушка ушла из компании, потому что устала, хотела спать. А тут вдруг у нее что, второе дыхание открылось? В общем, всё было настолько подозрительно, что мы поручили уголовному розыску его, чтобы они нашли его. Для начала мы хотели просто проверить его показания на полиграфе, а уже дальше смотрели бы по обстоятельствам».

Но найти свидетеля преступления одиннадцатилетней давности оказалось не так-то просто, все эти годы его никто не видел. Вроде бы уехал куда-то на заработки — и исчез. Появилась даже информация, что мужчина сам уже не один год как покойник. Якобы изнасиловал где-то девушку, и местные жители учинили самосуд. Но информация не подтвердилась, не он.

Поиски разыскиваемого были на контроле у следователей-криминалистов, которые не уставали писать поручения оперативникам, направляли их действия — и все-таки отыскали. Спустя два года мужчину нашли в Нижнем Новгороде.

Оказалось, что все эти годы он работал неофициально, проживал без регистрации и документами не пользовался. Но когда он узнал, что его разыскивает полиция — сам пришел с повинной со словами: «Меня труп душит, я спать не могу. Она каждую ночь ко мне приходит».

«В присутствии своего адвоката, под видеозапись теперь уже подозреваемый в убийстве дал подробные показания, — рассказывает Иван Трибунько. — Когда выехали на место происшествия, он четко показывал: «Тогда здесь туалет был, сейчас его нет». Действительно, тело девушки нашли в снегу возле туалета. «Здесь не было пристройки, сейчас есть». Точно, всё так и было. Он рассказывал о таких подробностях, которые не мог знать посторонний человек. И уже не вспоминал про двух незнакомых ему парней в красном и черном».

По словам подозреваемого, в ту ночь 2005 года он проводил девушку до калитки и стал приставать к ней, требовать близости. Но Елена отказала. «Не знаю, что на меня нашло, какое-то помутнение, — сказал он на допросе спустя 13 лет. — Я достал нож и стал бить её».

В настоящее время Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.