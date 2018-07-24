Марат Хуснуллин: Более 200 тысяч человек посетили фестивальную программу Московского Урбанфорума

В деловой программе поучаствовали свыше 7 тысяч делегатов.

Московский урбанистический форум в концертном зале «Зарядье» стал вторым по значимости событием для столицы после проведения чемпионата мира по футболу. Присутствие темы в информационном поле средств массовой информации и соцсетей стало одним из самых масштабных за всю историю существования форума. Такое заявление сделал во вторник, 24 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, освещением Урбанфорума занимались 600 журналистов из 244 СМИ, из них 40 представляли иностранные издания. За это время в социальных сетях появилось более 11 тысяч сообщений, а официальные источники выдали 4,8 тысячи публикаций.

— Общий интерес к форуму большой: в деловой программе поучаствовали свыше 7 тысяч делегатов из 68 стран. Более 300 спикеров поучаствовали в 80 сессиях, — подчеркнул заммэра, напомнив, что площадкой для проведения события стал построенный концертный зал «Зарядье». По его словам, он вызвал большой восторг у всех спикеров и участников Урбанфорума.

В рамках подготовки форума было подготовлено десять исследований, что создало мощную аналитическую и интеллектуальную основу для обсуждения результатов градостроительного развития Москвы.

— Одно дело, когда мы варимся в собственном соку, а другое — когда сравниваем Москву с ведущими мегаполисами мира, — отметил Марат Хуснуллин, уточнив, что российская столица сравнивалась с 14 крупными городами. — Так, по комфортности проживания в городе мы находимся на 4-м месте, незначительно уступая Лондону и Нью-Йорку . По приросту железнодорожной сети уступаем только Шанхаю , а по вводу улично-дорожных объектов мы — в лидерах. По зеленым насаждениям мы на втором месте, чуть-чуть уступая Гонконгу

Лидирующие позиции Москва занимает по шаговой доступности объектов культуры и социальной инфраструктуры, а также по предоставлению электронных сервисов.

— Мы понимаем, к чему еще стремиться. По итогам работы форума подготовим стратегию, учтем рекомендации международных специалистов, — сообщил глава столичного Стройкомплекса.

Также он рассказал, что более 200 тысяч человек посетили фестивальную программу Московского Урбанфорума. Свободные для посещения мероприятия были организованы с 17 по 22 июля.