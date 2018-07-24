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Google назвал самые популярные эмодзи
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Google назвал самые популярные эмодзи 

Sunmag 27 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
17 июля — Всемирный дня эмодзи. По этому поводу компания Apple представила новые классные значки, среди которых манго, кенгуру, павлин, супергерои и рыжеволосые девушка и парень — всего 70 символов!
Значки появятся на iOS уже в конце этого года, а пока давайте узнаем, какие эмодзи по всему миру пользователи используют чаще всего!
Google определил десятку самых популярных символов. В тройку вошли смайл, рыдающий от смеха, воздушный поцелуй и влюбленный смайл с сердечками вместо глаз. Что касается частоты употребления, то в России чаще всего мы отправляем друг дружке поцелуи, палец вверх и улыбку до ушей. А вот французы и итальянцы любят подмигивать и рассылать сердечки. А какие эмодзи вы сами используете чаще всего?
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
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