Google назвал самые популярные эмодзи

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

17 июля — Всемирный дня эмодзи. По этому поводу компания Apple представила новые классные значки, среди которых манго, кенгуру, павлин, супергерои и рыжеволосые девушка и парень — всего 70 символов!

Значки появятся на iOS уже в конце этого года, а пока давайте узнаем, какие эмодзи по всему миру пользователи используют чаще всего!

Google определил десятку самых популярных символов. В тройку вошли смайл, рыдающий от смеха, воздушный поцелуй и влюбленный смайл с сердечками вместо глаз. Что касается частоты употребления, то в России чаще всего мы отправляем друг дружке поцелуи, палец вверх и улыбку до ушей. А вот французы и итальянцы любят подмигивать и рассылать сердечки. А какие эмодзи вы сами используете чаще всего?

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