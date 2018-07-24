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«Старость берет свое»: 62-летняя Лариса Копенкина предстала в бикини
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«Старость берет свое»: 62-летняя Лариса Копенкина предстала в бикини 

Eva.ru 16 минут назад
Фото: Eva.ru
Бывшая супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина сейчас загорает на побережье Нью-Йорка, откуда делится с поклонниками своими жаркими пляжными снимками. И хотя бизнес-леди никогда не стеснялась своего тела и с большим удовольствием демонстрировала формы в откровенных нарядах, ее вид в модном бикини вызвал смешанные чувства у публики, отметившей, что все же возраст наложил свой отпечаток.
Знаменитая бизнес-леди Лариса Копенкина после неудачных отношений, показанных на всю страну, отправилась зализывать раны в Соединенные Штаты Америки, где наслаждается солнцем и морем на пляжах Нью-Йорка. Ну а чтобы показать поклонникам, что она нисколько не печалится о своих несложившихся отношениях, звезда всячески демонстрирует свой шикарный отпуск, а также с удовольствием позирует в модном и ярком бикини. И хотя подобное поведение для Ларисы норма — Копенкина убеждена, что возраст не должен влиять на образ жизни, и потому знаменитость смело наряжается в провокационные мини и платья с глубоким декольте, однако поклонники с сомнением отнеслись к ее очередной демонстрации фигуры.
Ведь, как ни крути, в силу возраста фигура Ларисы уже потеряла свою эстетичность и не лишена недостатков, которые видны невооруженным глазом. А потому некоторые обыватели принялись критиковать Копенкину, что та столь явно демонстрирует свое тело в таком-то возрасте. «Да, старость берет свое, пора уже не выставлять такое напоказ» «Зрелище не очень. А в юности, похоже, фигурка была идеальная» «Ну уже такое дрябленькое тело можно и не выкладывать в интернет, хвастаться-то нечем» «Лариса, вы постарели, пора это принять!»
К слову, не оценили критики и откровенную демонстрацию от 32-летняя модели plus-size Тесс Холлидей, которая весит 155 килограммов. Звезда представила публике очередное обнаженное фото в ванной, которую решила принять вместе со своим не таким уж и маленьким сыном.
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