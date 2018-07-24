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РБК: «Сибур» готовится к IPO
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РБК: «Сибур» готовится к IPO 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Сибур" начал подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO). Как сообщает РБК со ссылкой на источники, банками-консультантами компании стали UBS и Газпромбанк.
Уточняется, что в качестве основной площадки размещения акций «Сибур» рассматривает Московскую биржу, европейские биржи могут стать дополнительными площадками. Источники издания сообщают, что количество акций, которые будут проданы, и точная дата размещения пока не определены.
В апреле основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что акционеры «Сибур» в последнее время все «более предметно» задумываются о первичном размещении акций, но не уточнил, в какие сроки IPO может быть проведено.
"Сибур" владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
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