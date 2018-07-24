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Фестиваль воздухоплавания пройдёт 25-26 августа в Подмосковье
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Фестиваль воздухоплавания пройдёт 25-26 августа в Подмосковье 

RT на русском 25 минут назад
Федеральный фестиваль воздухоплавания «Московское небо» пройдёт 25-26 августа на аэродроме «Чёрное» в Балашихинском районе Московской области, сообщают «Дни.ру».
Посетители смогут ознакомиться с передовыми достижениями в сфере лётной роботехники и авиамоделирования, авиационного спорта.
Также будут представлены реактивные модели самолётов и тепловые аэростаты.
Кроме того, запланированы гонки дронов, соревнования по воздушному бою кордовых самолётов, мастер-классы по изготовлению самолётов и воздушных змеев.
В фестивале примут участие лучшие авиационные и авиамодельные спортивные клубы из России и других стран, а также клубы технического моделирования.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке прошёл фестиваль робототехники.
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