Фестиваль воздухоплавания пройдёт 25-26 августа в Подмосковье 

Федеральный фестиваль воздухоплавания «Московское небо» пройдёт 25-26 августа на аэродроме «Чёрное» в Балашихинском районе Московской области, сообщают «Дни.ру».
Посетители смогут ознакомиться с передовыми достижениями в сфере лётной роботехники и авиамоделирования, авиационного спорта.
Также будут представлены реактивные модели самолётов и тепловые аэростаты.
Кроме того, запланированы гонки дронов, соревнования по воздушному бою кордовых самолётов, мастер-классы по изготовлению самолётов и воздушных змеев.
В фестивале примут участие лучшие авиационные и авиамодельные спортивные клубы из России и других стран, а также клубы технического моделирования.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке прошёл фестиваль робототехники.