Фестиваль воздухоплавания пройдёт 25-26 августа в Подмосковье

Федеральный фестиваль воздухоплавания «Московское небо» пройдёт 25-26 августа на аэродроме «Чёрное» в Балашихинском районе Московской области , сообщают «Дни.ру».

Посетители смогут ознакомиться с передовыми достижениями в сфере лётной роботехники и авиамоделирования, авиационного спорта.

Также будут представлены реактивные модели самолётов и тепловые аэростаты.

Кроме того, запланированы гонки дронов, соревнования по воздушному бою кордовых самолётов, мастер-классы по изготовлению самолётов и воздушных змеев.

В фестивале примут участие лучшие авиационные и авиамодельные спортивные клубы из России и других стран, а также клубы технического моделирования.