Эксперт оценил заявление немецкого политика о вреде антироссийских санкций 

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Александра Гауланда о вреде антироссийских санкций.
«Я думаю, что в Германии 50 на 50% общества поддерживают и не поддерживают такие высказывания», — сказал эксперт.
Как отметил Рар, Гауланду надо было сказать, что внутри Евросоюза можно было бы отменить санкции против России, если бы нашлись две-три страны, которые выступают за это.
«Например, те же Италия, Австрия. Их правительства об этом говорят, но когда об этом заходит речь на внутренней кухне Брюсселя, на голосовании, то они почему-то все выступают за продление санкций», — пояснил эксперт.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что ЕС принял решение ввести индивидуальные санкции в отношении шести человек из-за строительства Крымского моста.