Эксперт оценил заявление немецкого политика о вреде антироссийских санкций

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии » в бундестаге Александра Гауланда о вреде антироссийских санкций.

«Я думаю, что в Германии 50 на 50% общества поддерживают и не поддерживают такие высказывания», — сказал эксперт.

Как отметил Рар, Гауланду надо было сказать, что внутри Евросоюза можно было бы отменить санкции против России , если бы нашлись две-три страны, которые выступают за это.